للعام الثاني على التوالي .. لورا شريف بطلة الجمهورية بـ "ذهبية الجمباز الفني"

للعام الثاني علي التوالي، تألقت اللاعبة الصاعدة لورا شريف وحصدت الميدالية الذهبية والمركز الأول فى بطولة الجمهورية الأولي للجمباز الفني تحت 8 سنوات لعام 2020 - 2021، والتي نظمها الاتحاد المصري للجمباز بصالة نادى مدينة نصر الشهر الحالي.
وتصدرت لورا المراكز الأولي وسط منافسة بين أكثر من 120 لاعبة من النادى الأهلي ومختلف الأندية الرياضية والأكاديميات الخاصة.
واجتازت "لورا" ببراعة مجموعة من المراحل على عدة أجهزة أبرزها المتوازى وحصان القفز والحركات الأرضية بعد أن خضعت لتدريبات بدنية مكثفة وتأهيل فنى على مدار 4 سنوات.
وبدأت لورا رحلتها مع الجمباز عن طريق أكاديمية نادى وادي دجلة الرياضى وفازت بالميدالية الذهبية فى بطولة الجمهورية (1) للجمباز موسم 2019 - 2020 في نوفمبر 2019، ثم حصدت الميدالية الذهبية الثانية فى بطولة الجمهورية (2) في مارس الماضي.
وشاركت لورا في البطولة الأخيرة تحت إشراف أكاديمية "جيمنيستك زون" الخاصة، وقيادة المدرب الكابتن محمد شعبان ومدربة الباليه أمنية أحمد.
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