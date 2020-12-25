عمر ربيع ياسين يستنكر تأجيل قمة الأهلي والزمالك .. ويؤكد: نظام القرعة الموجهة لازال قائما

أعرب الإعلامي عمر ربيع ياسين عن استغرابه الشديد واستنكاره من تأجيل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك والتي كان من المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج نمبر وان على قناة النهار أن نظام القرعة الموجهة لا زال قائما بعدما تم تأجيل لقاء القمة دون أسباب واضحة.
وتابع: "لقاءات القمة دائما لا تقام في موعدها نهائيا وهناك تخبط شديد دائما في اتحاد الكرة بشأن الالتزام بإقامة لقاءات القمة في موعدها".
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