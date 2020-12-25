سموحة: نرحب باستعارة صلاح محسن في يناير.. والأولمبياد قد يجبر الأهلي

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، موقف النادي السكندري من استعارة صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في يناير.
وقال فرج عامر في تصريحات لبرنامج نمبر وان الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "نرحب باستعارة صلاح محسن حال موافقة الأهلي، والاولمبياد قد يجبر الأهلي علي اعادة صلاح محسن لنا".
وأوضح: "صلاح محسن يرغب في اللعب أساسيا قبل الأولمبياد لذلك قد يعود لسموحة في يناير بسبب صعوبة مشاركته مع الأهلي".
على جانب آخر قال أحمد سامي المدير الفني للفريق السكندري إن وادي دجلة تفوق على سموحة فى الشوط الأول خلال المباراة التي أقيمت مساء الخميس، لكن الفريق السكندري نجح في تدارك الموقف فى الشوط الثاني.
وأكد أحمد سامي في برنامج نمبر وان: "سموحة أضاع العديد من الفرص أمام غزل المحلة والاتحاد السكندري والمهندس فرج عامر يدعم الفريق بكل الطرق الممكنة".
وتابع: "أسعار اللاعبين أصبح مبالغا فيها فى السنوات الأخيرة وقرار اتحاد الكرة بزيادة قوائم الأندية رائع فى ظل جائحة كورونا".
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