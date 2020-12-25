بـ 226 صوت.. محمد صلاح ثامن أفضل 10 لاعبين في العالم

نشرت صحيفة الجارديان البريطانية عن عدد الأصوات التي حصل عليها الفرعون المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي والتي استطاع من خلالها التحليق بقائمة أفضل 10 لاعبين في العالم.

وحصد محمد صلاح 226 صوتا حصل من خلالها على 6452 نقطة بفارق 200 عن البرازيلي نيمار، حيث جاء محمد صلاح ثامنا في الترتيب.

يذكر أن شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، اختارت مؤخرا، النجم محمد صلاح لاعب نادى ليفربول كأفضل لاعب في أول 14 جولة، من مسابقة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

وذكرت شبكة "سكاي" سبورتس، أن محمد صلاح احتل صدارة قائمة أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بينما حل ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد ثانيا، وروبرتو فيرمينو لاعب ليفربول ثالثا.

وأكدت الشبكة، أنها اختارت الأفضل في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وفقا لـ 32 معيارا، من مضمنهم تسجيل الأهداف وصناعتها، وعددالمراوغات.

ويتصدر محمد صلاح ، جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 13 هدفا، ويحل كليفرت لوين، مهاجم إيفرتون، في المركز الثاني بـ11 هدفا، وكذلك الكوري الجنوبي سون هيونج مين، لاعب توتنهام، صاحب الـ11 هدفا أيضا.