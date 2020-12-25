فرج عامر: تقدمنا بشكوى ضد لاعب الأهلي .. واتحاد الكرة يتعامل مع الأندية كفئران تجارب

قال فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، إن النادي تقدم بشكوى رسمية ضد فوزي الحناوي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي والمعار للاتحاد السكندري لدى الجبلاية.

وأكد عامر في تصريحات لبرنامج نمبر وان الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "تقدمنا بشكوى للجبلاية ضد فوزي الحناوي بعد توقيعه للاتحاد السكندري".

وتابع: "اللاعب أخل بالاتفاق معنا لذلك تقدمنا بشكوى ضده".

كما أعرب فرج عامر، عن استيائه من تأجيل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك الذي كان من المقرر لها يوم الاثنين المقبل لتكون مباراة الزمالك وسموحة بدلا منها.

وأكد عامر في تصريحاته: "اتحاد الكرة يتعامل مع الأندية كفئران التجارب".

وتابع: "استيقظت من النوم وتفاجأت بقرار اتحاد الكرة بتأجيل القمة وإقامة لقاء سموحة والزمالك يوم الاثنين بدلا منه".