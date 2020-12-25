طبيب الزمالك يكشف تطورات حالة طارق حامد ومحمود علاء وموقف عبد الشافي

قال محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفرق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن حالة طارق حامد ومحمود علاء لاعبا الفريق مطمئنة، كما أوضح أنه لا يشعر بالاطمئنان تجاه الكشف الدوري على اللاعبين من خلال "رابيد تست".

وقال محمد أسامة في تصريحاته لقناة "الزمالك" الفضائية: "خلال أسبوع سيتم إجراء أشعة أخيرة لمحمد عبدالشافي من أجل التأكد من سلامته."

وانتقل للحديث عن الثنائي المصاب بعدوى فيروس كورونا: "نتعامل مع محمود علاء وطارق حامد بالبروتوكول الطبي المعمول به ولا يوجد تعجل في التعامل مع أي لاعب، وصحتهما جيدة للغاية وكافة الأعراض بسيطة ونتمنى لهم السلامة قريبًا."

وفيما يتعلق بمحمد عبدالسلام مدافع الفريق، قال: "محمد عبدالسلام في بداية الأسبوع المقبل يمكن أن يبدأ في العودة، لكن من الصعب أن يتواجد في مباراة سموحة."

وأوضح حالة عبدالله جمعة، ويوسف "أوباما" قائلًا: "من الناحية الصحية عبدالله جمعة وأوباما أصبحا بحالة جيدة، لكن لأن عبدالله غاب لفترة أطول بسبب كورونا سوف يغيب فترة أطول قبل العودة وهو في الوقت الحالي يخضع لتأهيل بدني."

وشرح تفاصيل إصابة محمد أشرف "روقة" قائلًا: "لم أقتنع بأن روقة قطع في الرباط الصليبي وأصريت على اكمال التشخيص بشكل دقيق وإجراء الأشعة على اللاعب للتأكد من حالة اللاعب وبالفعل تأكدنا عدم وجود إصابة في الرباط الصليبي."

وتابع: "لا أعلم لماذا انتشر الخبر الخاص بإصابة اللاعب بالرباط الصليبي لكني انتظرت حتى يعود اللاعب من فترة الراحة التي حصل عليها وأجرينا التشخيص الدقيقة وتأكدنا من سلامته."

وفيما يتعلق بحالة محمود عبدالعزيز لاعب وسط الفريق، قال: "من الناحية العملية إجراء 3 جراحات في الرباط الصليبي تؤثر بشكل طبيعي على ميكانيكا الجسم وحركته وتأهيله بعد الإصابة، لكنه في الوقت الحالي لديه حماس كبير من أجل اللعب والعودة بقوة."

وأبدى تحفظه على إجراء مسحات فيروس كورونا عن طريق "رابيد تست": "غير مقتنع على الإطلاق بالرابيد تيست لأنه يضر الفريق أكثر مما يفيد، ولا أتابع الأمر على الإطلاق وأتركه إلى الجهاز الإداري وما حدث مع محمد عبدالسلام غير دليل لأن عينته أتت سلبية بالرغم من أنه كان مصاب بفيروس كورونا."