نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تطورات حالة بيتسو موسيماني في الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي آخر تطورات حالة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني على خلفية إصابته بفيروس كورونا.

وأكد مدير الكرة أن آخر مسحة أجراها موسيماني، جاءت نتيجتها إيجابية، ويخضع للعلاج وفقاً للبرنامج الطبي الخاص بوزارة الصحة.

وأوضح عبدالحفيظ، أن موسيماني على تواصل دائم مع الجهاز المعاون له، وعقد جلسة فيديو كونفرانس مع معاونيه أثناء وجود الفريق في النيجر لوضع البرنامج التدريبي وخطة اللعب.

وكانت بعثة الأهلي قد عادت إلى القاهرة فجر اليوم بعد رحلة استغرقت ما يقرب من خمس ساعات ونصف.

وحقق الأهلي الفوز على سونيديب بطل النيجر بهدف نظيف في مباراة الذهاب بدور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا، فيما يبدأ للفريق استعداداته خلال المرحلة المقبلة لمواجهات الدوري الممتاز.