نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يد بنى سويف تخسر امام المنيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة اليد بنادى بني سويف الرياضى أمام ضيفه المنيا الرياضى بنتيجة 24/22 وذلك فى إطار المباراة التى جمعت بين الفريقان اليوم بالصالة المغطاة باستاد بنى سويف الرياضى .



فيما كانت نتيجة مباراة المرتبط بين الفريقان حسمت لصالح بنى سويف 29/23 .



ويقود الفريق جهاز فنى بقيادة حسن طه مديرا فنيا واسامة طلبة مدربا عاما وأحمد جبر إداريا والدكتور امام محمد جهاز طبي وكابتن الفريق الأول احمد ابوزيد .