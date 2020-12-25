نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك السابق يكشف المستفيد من الأهلي أو الزمالك بعد تأجيل القمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن اتحاد الكرة عن تاجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والتى كان مقرر إقامتها يوم 28 ديسمبر الجاري ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال طارق السيد نجم نادي الزمالك سابقا إن تأجيل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك والذي كان من المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، جاء في صالح النادي الأهلي.

وأكد طارق السيد في تصريحات لبرنامج نمبر وان الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "تأجيل القمة في صالح الأهلي أكثر من الزمالك لأكثر من سبب".

وتابع:"الأهلي يعاني من إجهاد السفر بالإضافة للعبه على أرض سيئة أمام سونيديب فضلا عن إصابات كورونا التي ضربت صفوفه".