الزمالك يوضح سر زيارة فرجاني ساسي لوزير الشباب والرياضة

كشف عصام سالم رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك، عن سر زيارة التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق، للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.
وقال سالم في تصريحات لبرنامج نمبر وان مع الإعلامي عمر ربيع ياسين: "الوزير عقد جلسة مع فرجاني، من أجل شكره علي موقفه الرائع مع بعثة منتخب الشباب التي كانت متواجدة في تونس خلال الفترة الماضية".
وتابع: "لم يتم التطرق خلال الجلسة عن تجديد عقد اللاعب التونسي مع نادي الزمالك، وكل ما يثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجرد اجتهادات لا أساس لها من الصحة".
وفى سياق متصل كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حقيقة ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية بشأن توسطه وعقده جلسة مع فرجاني ساسي نجم خط وسط الزمالك من أجل تجديد عقده وبقائه بالفريق.
وقال صبحي خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي شريف عامر مقدم برنامج " يحدث في مصر" والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"،:" إنه لم يقنع فرجاني ساسي بالبقاء مثلما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي وكان اللقاء بين الطرفين من أجل طمأنته فقط لا غير، وهذا هو دور وزارة الشباب والرياضة".
وأوضح أن دوره ليس إقناع فرجاني ساسي بالبقاء وإنما تدعيم المؤسسة وكيان نادي الزمالك، وكل أندية مصر، وتم التواصل معه من المسؤولين داخل صفوف نادي الزمالك من أجل أن يجلس مع فرجاني ساسي ويطمئنه بشأن أحوال نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، وهو ما فعله وجلس معه وأكد له أنه لا مساس بنادي الزمالك، وأن الأمور في النادي وفي مصر بشكل عام تسير بشكل طبيعي، وعلى ما يرام ولا يوجد ما يقلقه، وترك له القرار.
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