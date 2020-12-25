المدير الفني لنادي الألمونيوم: الفريق عاد للانتصارات ويخوض منافسات شرسة في موسم قوي .. فيديو

قال حسين عبد اللطيف، المدير الفني لنادي الألمونيوم، إن الفريق عاد للانتصارات في الأسبوع الخامس للمركز الأول مناصفة مع المنيا والشرقية والدخان.

وأضاف خلال داخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي، ببرنامج «ملعب البلد»، المذاع على قناة دوت الخليج، أن الفريق يخوض موسم قوي وشرس.

وتابع حسين عبد اللطيف، أن الفرق المشاركة في المسابقة خلال الموسم الحالي تتميز بالقوة ويقدموا أداء جيد في المباريات.

وكشف المدير الفني لنادي الألمونيوم أن الفريق يسير بخطوات ثابتة في المسابقة، وقدم أداء قوي أمام فريق الإعلاميين رغم الهزيمة ثم فاز على ديروط ثم كيما أسوان ثم بترول أسيوط.