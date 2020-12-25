اتحاد الكرة يفعّل قراره بتشكيل منتخب الشباب القادم بعد إلغاء كأس العالم لمواليد 2001

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد الانتهاء من ملف تشكيل منتخبي الشباب والناشئين القادمين مواليد 2003 و2006 في أسرع وقت ممكن.
يأتي ذلك بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بإلغاء كأس العالم للشباب مواليد 2001 الذي كان مقررا اقامته في إندونيسيا عام 2021 مع اسناد تنظيم كأس العالم للشباب مواليد 2003 لإندونيسيا أيضا عام 2023.
كما أسند الفيفا تنظيم كأس العالم للناشئين مواليد 2006 عام 2023 لبيرو مع الغاء كأس العالم للناشئين هناك العام المقبل.
وكانت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم قد قررت في اجتماعها الأول برئاسة المهندس أحمد مجاهد يوم الثلاثاء الماضي تشكيل منتخبي الشباب والناشئين مواليد 2003 و 2006 وإرجاء اختيار أعضاء الجهازين الفنيين للفريقين للاجتماع المقبل بعد دراسة السير الذاتية للمرشحين.
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