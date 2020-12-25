نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسمياً .. قبول إستقالة الجهاز الفني لجمهورية شبين بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس إدارة نادي جمهورية شبين، قبول إستقالة الجهاز الفني للفريق الكروي الأول، بدوري القسم الثاني، بقيادة أبو العينين شحاته، عقب الخسارة من النجوم في الجولة الخامسة لمنافسات الدور الأول، للموسم الحالي 2020-2021.

وكان شحاته قد تولى مهمة تدريب الجمهورية، مطلع الموسم الحالي، وقاد الفريق في خمسة مباريات، حقق خلالهم تعادل وحيد، وتلقى أربعة هزائم.

ومن المنتظر أن يعلن الفريق المنوفي عن الجهاز الفني الجديد الذي سيتولى المهمة خلال الساعات المقبلة.