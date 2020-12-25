نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد القادمة أمام إلتشي بالدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل فريق ريال مدريد ضيف على نظيره إلتشي ضمن مباريات الجولة الـ 16 من بطولة الدوري الإسباني فى لقاء قوي بين الفريقين يقام يوم الأربعاء القادم الموافق 30 ديسمبر.

موعد مباراة ريال مدريد وإلتشي بالليجا الإسبانية

تقام مباراة ريال مدريد وإلتشي ضمن مباريات الجولة الـ16 من بطولة الدوري الإسباني يوم الأربعاء فى تمام العاشرة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر ونصف مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس 1.

وكان ريال مدريد قد حقق الفوز أمس على فريق غرناطة ضمن مباريات الجولة ال 15 من الليجا الإسبانية بهدفين دون رد سجلهم كل من كاسيميرو وكريم بنزيما.

يذكر أن ريال مدريد فى المركز الثانى برصيد 32 نقطة بالتساوي مع أتليتكو مدريد صاحب المركز الأول.