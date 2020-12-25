نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الفجر الرياضي" يحاور جمعه مشهور المدير الفني لفريق السكة الحديد في المقال التالي
ويحتل فريق السكة الحديد المركز قبل الأخير برصيد 3 نقاط بعد تعادله مع فريق الترسانة وبتروجت والمريخ، وتلقى الهزيمة في مباراتين متتاليتين أمام فريق منتخب السويس وزد إف سي.
وأجرى "الفجر الرياضي" حوار مع جمعه مشهور للتعرف على سبب إخفاقات الفريق ودعم مجلس الإدارة :
- اسباب سوء نتائج السكة الحديد؟
الجهاز الفني لم يقصر في المباريات التي خاضها الفريق وصادفنا عدم توفيق في المباريات التي خضناها ، وكنا أقرب إلى الفوز، وسنبذل كل ما لدينا من أجل جهد وتركيز تحقيق نتائج إيجابية بداية من الجولة السادسة، حيث نسعى إلى تحقيق الفوز على فريق الداخلية في اللقاء القادم على ملعب نادي السكة الحديد يوم الإثثنين.
س- مارايك في مجموعة القاهرة ؟
مجموعة القاهرة و القناة مجموعة قوية حيث أنها دوري ممتاز مصغر، ولا يوجد فارق شائع بين جميع الفرق بدليل فوز الزرقا وسرس الليان وبورتو، بجانب أن فارق النقاط بين أول المجموعة والاخير ليس كبير مقارنة بعدد المباريات المتبقية، حيث أن الموسم مازال في بدايته.
س- هل تواجه تحديات وصعوبات مع مجلس إدارة نادي السكة الحديد؟
بالعكس مجلس إدارة نادي السكة الحديد بقيادة الدكتور محمد عيد ونبيل كمال أمين الصندوق ومحمد نافع المشرف على الفريق ، يعمل على تلبية احتياجات الفريق ووفر جميع الصفقات وقام بصرف جميع مكافآت الفريق بعد المباريات مباشره، بالإضافة إلى حضور التدريبات والسفر في جميع المباريات التي تقام خارج القاهرة.
س - كيف ترى شكل المنافسة ؟
جميع الأندية متقاربة المستوى، ولا يوجد فارق داخل الملعب، رغم تواجد فارق في الإمكانيات، لكن جميع اللاعبين في نفس المستوى، ماعدا عدد قليل منهم الذي يصنع الفارق بسبب عامل الخبرات في العديد من الأندية.
س - رسالة للاعبين خلال المرحلة المقبلة؟
نأمل في عودة الثقة من جديد بتحقيق الإنتصارات، ولدينا لاعبين كبار أصحاب خبرات، لديهم القدرة على لم الشمل وتحقيق النتائج الإيجابية.
س - رسالة أخيرة؟
أتوجه بالشكر لمجلس إدارة السكة الحديد على دعمهم للجهاز الفني واللاعبين، ونوعدهم بإسعادهم خلال المرحلة المقبلة.