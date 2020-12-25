نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة بشأن تأجيل القمة بين الأهلي والزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد عن تأجيل مواجهة الأهلي والزمالك فى قمة بطولة الدوري المصري الممتاز والتى كان مقرر لها يوم الأربعاء القادم.

وأعرب الإعلامي عمر ربيع ياسين عن استغرابه الشديد واستنكاره من تأجيل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك والتي كان من المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج نمبر وان على قناة النهار أن نظام القرعة الموجهة لا زال قائما بعدما تم تأجيل لقاء القمة دون أسباب واضحة.

وتابع: "لقاءات القمة دائما لا تقام في موعدها نهائيا وهناك تخبط شديد دائما في اتحاد الكرة بشأن الالتزام بإقامة لقاءات القمة في موعدها".