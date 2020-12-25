على رأسهم صلاح .. نجوم الكرة يحتفلون بالكريسماس على طريقتهم الخاصة

ونشر محمد صلاح مجموعة من الصور له مع زوجته وطفلتيه مكة وكيان وهم يحتفلون بالكريسماس بإرتداء ملابس بابا نويل وخلفهم أشجار الكريسماس.

احتفل عدد من نجوم الكرة العالمية الكريسماس في أوروبا، مع أسرهم في المنزل بسبب إغلاق أماكن التجمعات في معظم دول القارة العجوز.

كما نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفينتوس الإيطالي، صورة له مع زوجته وأبناءه الأربعة مع شجرة الكريسماس في المنزل.

ولحقهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني صورة مع أبنائه وزوجته.

حتفال في الخارج، ويفضلوا الاحتفال في المنزل مع الأسرة، وتزيين البيت بشكل جميل.

يمكنك إحضار شجرة بسيطة، وتزيينها بالأدوات المتاحة في المنزل، ونسق تغليف الهدايا لتكمل مخطط الألوان في غرفة المعيشة الخاصة بك، تزيين باستخدام أشياء من ارتفاعات مختلفة، وابدأ بتعليق رقاقات ثلجية كبيرة الحجم ، وقم ببناء الطاولة بشمعدانات طويلة للرف ، وعلق إكليلًا مصنوعًا من أغصان الزيتون او المتاح في المنزل. اختر الألوان غير التقليدية، بدلًا من لوحة الألوان الأحمر والأخضر النموذجية ، امزج المعادن مع العناصر القديمة ، مثل المصابيح الذهبية الصغيرة. إذا كنت تحتفل بـ الكريسماس في المنزل ، فلا تنسَ تحضير البار، بصرف النظر عن تخزينها بمكونات المشروبات الضرورية ، احرص على وضع المشروبات المفضلة للأسرة والأطفال. زين الطاولات ، ثم أضف شرائط وزخارف لإضفاء لمسة من الألوان، قم بمطابقة إكسسوارات الإكليل الخاصة بك مع فن الجدران والديكور في جميع أنحاء المساحة بدلًا من استخدام ألوان عيد الميلاد الكلاسيكية للحصول على مظهر بسيط ولكنه احتفالي. ولا تزال الورود الملونة من اهم مظاهر الاحتفال ، ويمكنك اختيار الألوان المهجة مثل الموف والأصفر لا يشترط الأحمر، ضعيها في كوب فضي او ذهبي لمزيد من التألق.

مع بدء الموجة الثانية من فيروس كورونا، واقتراب الكريسماس لا يميل الكثير من الأشخاص للا