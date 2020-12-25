كما نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفينتوس الإيطالي، صورة له مع زوجته وأبناءه الأربعة مع شجرة الكريسماس في المنزل.
ولحقهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني صورة مع أبنائه وزوجته.مع بدء الموجة الثانية من فيروس كورونا، واقتراب الكريسماس لا يميل الكثير من الأشخاص للاحتفال في الخارج، ويفضلوا الاحتفال في المنزل مع الأسرة، وتزيين البيت بشكل جميل.
يمكنك إحضار شجرة بسيطة، وتزيينها بالأدوات المتاحة في المنزل، ونسق تغليف الهدايا لتكمل مخطط الألوان في غرفة المعيشة الخاصة بك، تزيين باستخدام أشياء من ارتفاعات مختلفة، وابدأ بتعليق رقاقات ثلجية كبيرة الحجم ، وقم ببناء الطاولة بشمعدانات طويلة للرف ، وعلق إكليلًا مصنوعًا من أغصان الزيتون او المتاح في المنزل.
اختر الألوان غير التقليدية، بدلًا من لوحة الألوان الأحمر والأخضر النموذجية ، امزج المعادن مع العناصر القديمة ، مثل المصابيح الذهبية الصغيرة.
زين الطاولات ، ثم أضف شرائط وزخارف لإضفاء لمسة من الألوان، قم بمطابقة إكسسوارات الإكليل الخاصة بك مع فن الجدران والديكور في جميع أنحاء المساحة بدلًا من استخدام ألوان عيد الميلاد الكلاسيكية للحصول على مظهر بسيط ولكنه احتفالي.
ولا تزال الورود الملونة من اهم مظاهر الاحتفال ، ويمكنك اختيار الألوان المهجة مثل الموف والأصفر لا يشترط الأحمر، ضعيها في كوب فضي او ذهبي لمزيد من التألق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر على رأسهم صلاح .. نجوم الكرة يحتفلون بالكريسماس على طريقتهم الخاصة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.