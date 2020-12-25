أسامة عرابي: تأجيل القمة في مصلحة الفريقين .. والدوري المصري بدأ بشكل قوي

وأكد أسامة عرابي في تصريحات عبر برنامج نمبر وان الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "الدوري المصري بادئ بشكل قوي من جميع الفرق والتوقف أفاد كل الفرق فنيا".

وتابع: "موسيماني حقق للأهلي واحدة من أغلى البطولات لكنه بعيد عن المقارنة مع جوزية وفايتسا".

وأضاف :"مباريات الأهلي والزمالك تظل ذات طابع خاص والتتويج بدوري الأبطال غاية في الأهمية".