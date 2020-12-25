وأكد أسامة عرابي في تصريحات عبر برنامج نمبر وان الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "الدوري المصري بادئ بشكل قوي من جميع الفرق والتوقف أفاد كل الفرق فنيا".
وتابع: "موسيماني حقق للأهلي واحدة من أغلى البطولات لكنه بعيد عن المقارنة مع جوزية وفايتسا".
وأضاف :"مباريات الأهلي والزمالك تظل ذات طابع خاص والتتويج بدوري الأبطال غاية في الأهمية".
وعن تأجيل لقاء القمة: ""تأجيل القمة يصب في صالح القطبين بسبب الإصابات، الأهلي والزمالك يعانيان من أصابات كورونا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسامة عرابي: تأجيل القمة في مصلحة الفريقين .. والدوري المصري بدأ بشكل قوي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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