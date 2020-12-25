ما لا تعرفه عن "البوكسينج داي" بالدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، بشكل رسمي عن جدول مواعيد المباريات خلال فترة أعياد الميلاد فيما يعرف أيضا باسم "بوكسينج داي".

ما هو البوكسينج داي ؟

هى الجولة تقام يوم 26 ديسمبر من كل عام وتكون إجازة فى إنجلترا، وسميت بهذا الأسم لأنه يوم مخصص يقوم فيه الأغنياء بإعطاء الفقراء هدايا عيد الميلاد داخل صناديق "بوكس" فى هذا اليوم.

وتحرص رابطة أندية الدوري الإنجليزي عن وضع جدول مباريات جولة البوكسينج داى، مراعاة عدم سفر الجماهير لمسافات طويلة لمساندة فرقها، خاصة وأن هذا اليوم أجازة فى معظم مناطق بريطانيا، لذلك لا يتم وضع مباريات ديربى فى هذه الجولة نظرا للحضور المرتفع للجماهير.

تقوم معظم المحلات التجارية في المملكة المتحدة وكندا في يوم الصناديق ببيع المخزون الفائض عن عيد الميلاد بتخفيض كبير في الأسعار.

وجاءت مواعيد مباريات البوكسينج داي فى الدوري الإنجليزي على النحو التالى:

