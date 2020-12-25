نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة واحدة تقرب نجم الأهلي من الرحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق الاتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن حقيقة نية الأهلي في إعارة صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في يناير المقبل.

وقال فرج عامر في تصريحات لبرنامج نمبر وان الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "الاولمبياد قد تجبر الأهلي علي اعادة اعارة صلاح محسن لنا".

وأوضح:"صلاح محسن يرغب في اللعب أساسيا قبل الأولمبياد لذلك قد يعود لسموحة في يناير بسبب صعوبة مشاركته مع الأهلي".

ويذكر أن النادى الأهلى حقق الفوز على فريق سونيديب بطل النيجر بهدف دون رد ضمن مباريات دور ال 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.