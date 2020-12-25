نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي السابق يتحدث عن تأجيل القمة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أسامة عرابي، لاعب ومدرب النادي الأهلي سابقا، إن تأجيل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك والذي كان من المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، يصب في صالح القطبين.
وأكد أسامة عرابي في تصريحات عبر برنامج نمبر وان الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "تأجيل القمة يصب في صالح القطبين بسبب الإصابات".
وتابع:"الأهلي والزمالم يعانيان من أصابات كورونا".
وفي سياق آخر قال، أن المنتخب المصري استفاد من مشاركة الفرق المستمرة بالدوري والبطولات الإفريقية
وأكد عرابي في تصريحات عبر برنامج نمبر وان الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "الدوري المصري بادئ بشكل قوي من جميع الفرق والتوقف أفاد كل الفرق فنيا"