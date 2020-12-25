نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي السابق يتحدث عن تأجيل القمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسامة عرابي، لاعب ومدرب النادي الأهلي سابقا، إن تأجيل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك والذي كان من المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، يصب في صالح القطبين.

وأكد أسامة عرابي في تصريحات عبر برنامج نمبر وان الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "تأجيل القمة يصب في صالح القطبين بسبب الإصابات".

وتابع:"الأهلي والزمالم يعانيان من أصابات كورونا".

وفي سياق آخر قال، أن المنتخب المصري استفاد من مشاركة الفرق المستمرة بالدوري والبطولات الإفريقية

وأكد عرابي في تصريحات عبر برنامج نمبر وان الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "الدوري المصري بادئ بشكل قوي من جميع الفرق والتوقف أفاد كل الفرق فنيا"