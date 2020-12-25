مواعيد مباريات اليوم الجمعة 25 - 12 - 2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الجمعة، 25 ديسمبر 2020، عدد من المواجهات في الدوريات العربية، أبرزها مباريات الدوري المصري والاماراتي.

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم أسوان ضد الجونة - الثانية والنصف عصرا - على قناة أون تايم سبورت غزل المحلة ضد طلائع الجيش - الخامسة مساء - على قناة أون تايم سبورت الإسماعيلي ضد البنك الأهلي - السابعة والنصف مساء - على قناة أون تايم سبورت مواعيد مباريات الدوري الإماراتي اليوم الوحدة ضد الفجيرة - الرابعة عصرا - على قناة أبو ظبي الرياضية حتا ضد الشارقة - الرابعة عصرا - على قناة أبو ظبي الرياضية خورفكان ضد الوصل - السابعة مساء - على قناة أبو ظبي الرياضية

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