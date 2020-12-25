علي غزال: لم أتعرض للتنمر في الخارج لكني واجهته في مصر

أكد علي غزال لاعب فريق سموحة السكندري، أنه لم يتعرض للتنمر خلال فترة احترافه، و أكثر ما أحزننه أنه ناله من أبناء بلده.
وقال غزال في تصريحات لـ"أون تايم سبورتس": "أكثر ما أحزنني إنني لم أتعرض للتنمر خارج مصر، ووقت ما تعرضت له كان داخل بلدي".
وأضاف: "ولكن بعد تفكير وجدت أن الوضع على مواقع التواصل الاجتماعي، معظمه وليس كله، يتحكم فيه شباب صغير السن، غير متعلم بشكل جيد، أو متعلم وغير مثقف فتجاوزته".
وفي سياقا متصل، وصلت البطاقة الدولية الخاصة بعلي غزال لاعب نادي سموحة ليكون جاهزا للمشاركة مع الفريق السكندري.
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