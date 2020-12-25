تقارير: أزمة مالية تمنع عمر السومة من الاستمرار مع الأهلي السعودي

أكدت تقارير صحفية سعودية أن هناك أزمة بين إدارة الأهلى السعودي والمهاجم السوري عمر السومة حول تجديد التعاقد بين الطرفين.
وحسب مصادر صحيفة "الرياضية" السعودية، أن عبد الله جاسم وكيل السومة، لم يتلق أي عرض رسمي من النادي الأهلي، وهو ما أكدته مصادر مقربة من اللاعب.
وخلال الأيام التالية، لم يتلق اللاعب أي عرض من النادي ولم يجتمع معه أي مسؤول أهلاوي طوال الفترة الماضية.
ويتقاضى السومة راتبًا سنويًّا يصل إلى 3.2 مليون دولار، يزيد بنصف مليون مع الامتيازات والبدلات.
من جانبها، تسعى إدارة الأهلي إلى تأمين مبلغ التجديد قبل تقديم العرض الرسمي، وتبدو الإدارة في ورطة مالية بسبب أنها لا تستطيع التوقيع ما لم تضمن توقيعًا مماثلًا من أعضاء مجلس الإدارة للالتزام بالمبلغ وفق التعديل الجديد الصادر من هيئة الرياضة.
وأصبح السومة الهداف التاريخي للدوري السعودي للمحترفين، بعدما رفع رصيده إلى 127 هدفا، ليحطم رقم ناصر الشمراني الهداف التاريخي السابق للدوري السعودي، الذي يملك 126 هدفا.
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