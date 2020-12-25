الرياضة

نجم الأهلي السابق: موسيماني لا يقارن بجوزيه

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أحمد جودة - القاهرة - علق أسامة عرابي، لاعب ومدرب النادي الأهلي سابقا، على مستوى الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الفترة الماضية.

وأكد أسامة عرابي في تصريحات عبر برنامج نمبر وان الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "موسيماني حقق للأهلي واحدة من أغلي البطولات لكنه  بعيد عن المقارنة مع جوزية وفايتسا".

وتابع:"مباريات الأهلي والزمالك تظل ذات طابع خاص والتتويج بدوري الأبطال غاية في الأهمية".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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