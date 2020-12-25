نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي السابق: موسيماني لا يقارن بجوزيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق أسامة عرابي، لاعب ومدرب النادي الأهلي سابقا، على مستوى الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الفترة الماضية.

وأكد أسامة عرابي في تصريحات عبر برنامج نمبر وان الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "موسيماني حقق للأهلي واحدة من أغلي البطولات لكنه بعيد عن المقارنة مع جوزية وفايتسا".

وتابع:"مباريات الأهلي والزمالك تظل ذات طابع خاص والتتويج بدوري الأبطال غاية في الأهمية".