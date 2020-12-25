نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي والاتحاد في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستقبل فريق الأهلي نظيره الإتحاد السكندري في المباراة المؤجلة، من الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021.

وسيواجه الأهلي فريق سيد البلد يوم الإثنين المقبل، في مواجهة مؤجلة من الجولة الثالثة، بسبب مشاركة المارد الأحمر في دوري أبطال أفريقيا.

وستقام المواجهة في السابعة والنصف مساءً، علي ملعب الأهلي وي السلام، وستذاع المباراة علي قناة اون تايم سبورت.

ويسعي الشياطين الحمر في تحقيق الفوز الثالث تواليًا، للإستمرار في صدارة الدوري مجددًا، في ظل السعي للتتويج باللقب للمرة 43 في تاريخه.