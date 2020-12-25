نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدمة في ليفربول بسبب نجم الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، لن يجدد تعاقده مع الريدز خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في يونيو من عام 2023.

وشهدت الفترة الأخيرة حالة من الجدل بشأن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول، بعدما فتح باب الرحيل إلى ريال مدريد وبرشلونة خلال حواره مع صحيفة آس الإسبانية.

وبحسب موقع "ذا أثلتيك"، فإن ليفربول يواجه مشاكل في تجديد عقد محمد صلاح، وهذا يدفع إدارة الفريق لرحيل اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وتابع الموقع، أنه بالرغم من حصول صلاح على راتب أسبوعي يقدر بـ200 ألف جنيه إسترليني، وهناك تجاه من إدارة الريدز بشأن تعديل عقد اللاعب، إلا أن صلاح لن يجدد عقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة.