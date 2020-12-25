الإسماعيلي يبحث عن أول انتصاراته أمام البنك الأهلي في الدوري اليوم

يستضيف فريق الاسماعيلي منافسه البنك الأهلي اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف مساء على ملعب الدراويش ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري .

ويبحث فريق الاسماعيلي عن أول انتصاراته في الدوري حيث يعاني من غياب الاستقرار الفني حيث اعتذر طلعت يوسف المدير الفني لنادي الإسماعيلي عن عدم الاستمرار في منصبه بعد مرور ٤٨ ساعة على تعيينه.

وعلم موقع دوت الخليج أن طلعت يوسف نشبت مشادة بينه وبين مدير التعاقدات محمد خلف بشأن تعاقدات يناير المقبل وأيضا بشأن محل الإقامة.

وسادت حالة كبيرة من الغضب على طلعت يوسف بسبب محاولة البعض التدخل فى أمور تخص الجهاز الفنى وهو ما رفضه بشكل قاطع وأكد استقالته من تدريب الفريق ورفض خوض التدريبات.

وحاول مجلس الإسماعيلى الوصول إلى حلول مع طلعت يوسف لمنع رحيله عن الفريق وعدم الاستقالة خاصة وأن قرار تعيينه لم يمر عليه أيام قليلة.

وكان الإسماعيلى أعلن تولى طلعت يوسف تدريب الفريق خلفا للبرازيلى ريكاردو والذى تقرر رحيله عقب هزيمة الدراويش من الجونة فى الجولة الثالثة بهدفين مقابل هدف.

وسيتولى قيادة المباراة فنيا بشكل مؤقت اليوم محمد وهبة، المدرب العام في الجهاز الفني وسعفان الصغير، مدرب حراس المرمى

علي جانب آخر يدخل فريق البنك الأهلي المباراة بقيادة محمد يوسف بعدما ذاق طعم الانتصار المباراة الماضية أمام فريق الإنتاج الحربي بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد

ويحتل فريق الاسماعيلي المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدورى المصري برصيد نقطتين بينما جاء فريق البنك الأهلي في المركز الثامن برصيد 4 نقاط .