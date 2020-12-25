تنطلق اليوم الجمعة 25-12-2020 منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، كما تلعب مباريات الجولة الـ 11 من الدوري الإماراتي .

وننشر لكم موعد مباريات اليوم الجمعة 25-12-2020 والقنوات الناقلة

الدوري المصري

اسوان vs الجونة .. قناة ON Time Sports 1 HD

يستضيف فريق أسوان منافسه الجونة اليوم في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا علي ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدورى المصري .

ويسعى فريق أسوان بقيادة سامي الشيشيني لتحقيق فوز جديد في بطولة الدورى المصري بعد الخسارة أمام فريق المصري البورسعيدي بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد في الجولة الماضية .

وكان فريق أسوان حقق الفوز في مباراتين أمام إنبي بنتيجة هدف دون رد وأمام طلائع الجيش بنتيجة هدفين مقابل هدف .

علي جانب اخر يحاول فريق الجونة السير على طريق الانتصارات حيث حقق الفوز امام فريق الاسماعيلي الجولة الماضية بنتيجة هدفين مقابل هدف بعد تعادله في مباراتين أمام طلائع الجيش والمصري البورسعيدي .

ويحتل فريق أسوان المركز الثالث في جدول ترتيب الدورى المصري برصيد 6 نقاط بينما جاء فريق الجونة في المركز الخامس برصيد 5 نقاط .

غزل المحلة vs طلائع الجيش .. ON Time Sports 2 HD

يستضيف فريق غزل المحلة منافسه طلائع الجيش اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء علي ملعب "غزل المحلة " معقل زعيم الفلاحين ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز .

وكان مسئولو غزل المحلة حصلوا على الموافقات الامنية اللازمة لاستضافة مباريات الدوري الممتاز علي ملعبه لتكون مباراة اليوم هي الأولى لزعيم الفلاحين تقام على ملعبه .

ويسعى فريق غزل المحلة بقيادة خالد عيد لإستغلال ملعبة في تحقيق اول فوز للفريق ببطولة الدوري بعد التعادل امام فريق سموحة وخسارة امام الاهلي بثلاثية وتعادل أمام إنبي الجولة الماضية .

ويبحث طلائع الجيش بقيادة طارق العشري عن الفوز الاول بالمسابقة بعد تعرضه لخسارتين امام اسوان ومصر المقاصة وتعادل امام الجونة .

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الرابعة عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد نقطتين بينما يحتل فريق طلائع الجيش المركز السادس عشر برصيد نقطة وحيده .

الاسماعيلي vs البنك الاهلي .. ON Time Sports 1 HD

يستضيف فريق الاسماعيلي منافسه البنك الأهلي اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف مساء على ملعب الدراويش ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري .

ويبحث فريق الاسماعيلي عن أول انتصاراته في الدوري حيث يعاني من غياب الاستقرار الفني حيث اعتذر طلعت يوسف المدير الفني لنادي الإسماعيلي عن عدم الاستمرار في منصبه بعد مرور ٤٨ ساعة على تعيينه.

وعلم موقع دوت الخليج أن طلعت يوسف نشبت مشادة بينه وبين مدير التعاقدات محمد خلف بشأن تعاقدات يناير المقبل وأيضا بشأن محل الإقامة.

وسادت حالة كبيرة من الغضب على طلعت يوسف بسبب محاولة البعض التدخل فى أمور تخص الجهاز الفنى وهو ما رفضه بشكل قاطع وأكد استقالته من تدريب الفريق ورفض خوض التدريبات.

وحاول مجلس الإسماعيلى الوصول إلى حلول مع طلعت يوسف لمنع رحيله عن الفريق وعدم الاستقالة خاصة وأن قرار تعيينه لم يمر عليه أيام قليلة.

وكان الإسماعيلى أعلن تولى طلعت يوسف تدريب الفريق خلفا للبرازيلى ريكاردو والذى تقرر رحيله عقب هزيمة الدراويش من الجونة فى الجولة الثالثة بهدفين مقابل هدف.

وسيتولى قيادة المباراة فنيا بشكل مؤقت اليوم محمد وهبة، المدرب العام في الجهاز الفني وسعفان الصغير، مدرب حراس المرمى

علي جانب آخر يدخل فريق البنك الأهلي المباراة بقيادة محمد يوسف بعدما ذاق طعم الانتصار المباراة الماضية أمام فريق الإنتاج الحربي بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد

ويحتل فريق الاسماعيلي المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدورى المصري برصيد نقطتين بينما جاء فريق البنك الأهلي في المركز الثامن برصيد 4 نقاط .

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