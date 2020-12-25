نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراتي الدور نصف نهائي لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، عن موعد مباراتي الدور نصف النهائي من عمر بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

ويواجه مانشستر يونايتد نظيره مانشستر سيتي، بالإضافة إلى وقوع نادي توتنهام أمام نظيره برينتفورد، في الدور نصف النهائي.

ومن المقرر أن يلتقي مانشستر يونايتد أمام نظيره مانشستر سيتي، يوم الأربعاء 6 من شهر يناير المقبل، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

كما يلتقي توتنهام أمام فريق برينتفورد، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع من مساء الثلاثاء 5 يناير المقبل.