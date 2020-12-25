أمير توفيق يوجه رسالة دعم للمنتخب المصري للسيدات

ونشر أمير توفيق عبر خاصية استوري بحسابه بإنستجرام صورة للمنتخب المصري النسائي وعلق عليها قائلا " كل الدعم" °
وفاز منتخب مصر للسيدات تحت ال20 عاما علي المنتخب اللبناني، بثلاثية ، في التجربة الودية الدولية التي جمعت المنتخبين علي استاد اتحاد الشرطة الرياضي ضمن استعدادات منتخبنا الوطني لتصفيات كأس الأمم الأفريقية وكأس العالم .
ويواصل المنتخب المصرى الأول للسيدات ومنتخب الآنسات تحت 20 سنة التدريبات فى التجمع الثاني خلال المعسكر المفتوح ضمن الاستعدادات لتصفيات الأمم الأفريقية وكأس العالم.
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