بعد إلغاء كأس العالم للشباب والناشئين.. صحفي بـ سكاي سبورتس يكشف مصير مونديال الأندية

كشف محمد أمين كناني الصحفي بـ سكاي سبورتس مصير بطولة كأس العالم للأندية التي ستسضيفها قطر في شهر فبراير المقبل، خاصة في ظل تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في العالم، مع حلول فصل الشتاء.

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أعلن أمس، الخميس، إلغاء نسختي نسختي 2021 من كأس العالم تحت 20 عاما و17 عاما، بسبب انتشار فيروس كورونا حول العالم.

وقال محمد أمين كناني في تصريحات خاصة لـ " دوت الخليج" من المستحيل تأجيل أو إلغاء بطولة كأس العالم للأندية".

وتابع:" يمكن أن تلعب بطولة كأس العالم للأندية بدون جماهير وبتنظيم محكم للغاية يتناسب مع الظروف الحالية، مثلما حدث في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي".