نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات مرتقبة للوليدية وملوي وبني مزار والوداي الجديد بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقام في الثانيه والنصف، من عصر السبت مباريات الأسبوع الرابع، لمسابقة دوري القسم الثالث للمجموعة الثالثة، للموسم الكروي 2020\2021.حيث يحل فريق مركز شباب الخارجة، ضيفا على فريق الوليدية، وذلك في اللقاء الذي سيجمعهما علي ملعب مركز شباب ناصر بالوليدية.



كما سيلعب فريق مركز شباب ناصر ملوي، مع فريق نادي ملوي، في اللقاء الذي سيشهده ملعب مركز شباب ناصر ملوي.



ويواجه فريق بني مزار، فريق نادي القوصية، في المباراة التي سيشهدها ملعب مركز شباب مطاي.



في حين يستقبل فريق الوادي الجديد الصاعد حديثا لدوري القسم الثالث، فريق مركز شباب القيس، في المباراة التي سيحتضنها ملعب الوادي الجديد.



ويلتقي فريق ناصر الفكرية ، فريق مركز شباب سمالوط، في المباراه التي سيشهدها ملعب ناصر الفكرية بمدينه ابوقرقاص.



وفي ختام مباريات الجولة الرابعة، يلعب فريق الهنداو، مع فريق مركز شباب مغاغه، وذلك في اللقاء الذي سيشهده ملعب الهنداو بالداخلة. وفي ختام مباريات الجولة الرابعة، يلعب فريق الهنداو، مع فريق مركز شباب مغاغه، وذلك في اللقاء الذي سيشهده ملعب الهنداو بالداخلة. نتائج الجولة السابقة



وفي الجوله الماضيه، أقيمت سته مباريات، حيث فاز فريق نادي ملوي، علي فريق بني مزار، باربعه اهداف لهدفين علي ملعب ناصر ملوي . وفي الجوله الماضيه، أقيمت سته مباريات، حيث فاز فريق نادي ملوي، علي فريق بني مزار، باربعه اهداف لهدفين علي ملعب ناصر ملوي . كما فاز فريق الوليدية علي فريق القوصية بهدف نظيف، في حين حسم التعادل السلبي لقاء مركز شباب سمالوط ومركز شباب ناصر ملوي.

كما حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق مباراه مركز شباب الخارجة ومركز شباب القيس، في حين نجح فريق الهنداو، في تحقيق الفوز علي فريق الوادي الجديد بهدف نظيف، وفي ختام مباريات هذه الجوله، فاز مركز شباب مغاغه على فريق ناصر الفكرية بهدف نظيف علي ملعب مركز شباب مطاي.



ترتيب المجموعه الثالثة



1- ناصر الفكرية 6 نقاط

2- نادي ملوي 6 نقاط

3- الوليدية 6 نقاط

4- مركز شباب مغاغه 6 نقاط

5- مركز شباب القيس 5 نقاط

6 - القوصية 4 نقاط

7- مركز شباب ناصر ملوي 4 نقاط

8 - مركز شباب سمالوط 4 نقاط

9 - مركز شباب الخارجة 4 نقاط

10- بني مزار 3 نقاط

11- الهنداو 3 نقاط

12 - الوادي الجديد بلا نقاط