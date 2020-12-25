نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسامة عرابي : تأجيل القمة يصب في صالح القطبين بسبب الإصابات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح أسامة عرابي، لاعب ومدرب النادي الأهلي سابقا، بإن تأجيل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك والذي كان من المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، يصب في صالح القطبين.

وأكد أسامة عرابي في تصريحات عبر برنامج نمبر وان الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "تأجيل القمة يصب في صالح القطبين بسبب الإصابات".

وتابع:"الأهلي والزمالم يعانيان من أصابات كورونا".