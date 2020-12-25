مواجهات هامة لفرق بنى سويف والفيوم والبحر الأحمر بالقسم الثالث

أحمد جودة - القاهرة - Advertisements

تشهد المجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم أندية بنى سويف والفيوم والبحر الاحمر إقامة مواجهات هامة في الثانية والنصف من عصر السبت.

ومن المقرر أن يستضيف فريق اهناسيا نظيرة فريق مركز شباب ابشواى في مباراة قوية ، حيث يأمل الفريقان لحصد الثلاث نقاط والتقدم بجدول ترتيب المجموعة .

ويحل طامية بقيادة مديره الفنى الجديد رمضان رجب ضيفا على شقيقه اطسا في ديريى مرتقب لأبناء الفيوم ، ويخوض الفريقان اللقاء بحثا عن تحقيق فوز اول بالمسابقة .

ويحل الواسطى الرياضى بقيادة مديره الفنى احمد الجيوشى ضيفا ثقيلا على نظيره مركز شباب سنورس ، ويأمل كلا الفريقان لحصد الثلاث نقاط للوصول للنقطة السادسة بجدول الترتيب .

ويستضيف مطرطارس شقيقه مركز شباب الفيوم ، ويخوض مطرطارس اللقاء وسط جماهيره ويامل فى خطف نقاط المباراة للانفراد بالصدارة فيما يسعى مركز شباب الفيوم لتحقيق فوز ثان له خلال مشواره .

ويحل عاملين غارب ضيفا على شقيقه سينزو بديريى أبناء البحر الاحمر بمباراة قوية .

ويحل راس غارب بقيادة مديره الفنى الجديد علاء سليمان ضيفا على ابو كساة بمباراة صعبة ، ويبحث أبناء غارب عن الفوز خاصة فى ظل تذيل الفريق لجدول المجموعة فيما يسعى ابو كساة للفوز للانفراد بالقمة .

فيما لن يشارك ببا الرياضى بتلك الجولة .

ترتيب المجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث .

1 - مطرطارس 7 نقاط

2 - ابو كساة 7 نقاط

3 - ابشواى 6 نقاط

4 - سينزو 5 نقاط

5 - اهناسيا 4 نقاط

4 - الواسطى 3 نقاط

6 - مركز شباب الفيوم 3 نقاط

7 - سنورس 3 نقاط .

8 - اطسا نقطتين .

9 - ببا نقطتين

10 - طامية نقطتين

11 - عاملين غارب نقطتين .

12 - راس غارب صفر .

