اليوم.. الأهلي يواجه سبورتنج في نصف نهائي دوري مرتبط رجال السلة

يلتقي اليوم الجمعة، الفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني أشرف توفيق، مع نظيره سبورتنج والذي يقوده فنيًا وائل بدر، في إطار لقاء العودة من مباريات نصف نهائي دوري المرتبط لكرة السلة موسم 2020-2021.

ومن المنتظر أن تقام المباراة في تمام الثامنة مساءً على صالة هيئة قناة السويس بالاسماعيلية بينما تقام مباراة فريق تحت 16عام في تمام الرابعة عصرًا.

وقطع النادي الأهلي تحت قيادة مديره الفني أشرف توفيق شوط كبير نحو نهائي البطولة وذلك بعد تغلبه في مباراة الذهاب على سبورتنج بنتيجة 84 - 65 بعد مباراة كبيرة كما فاز فريق مرتبط الأهلي تحت 16 سنة على سبورتنج بنتيجة 68 - 59.

ويحتاج “النادي الأهلي ” لفوز وحيد سواء على صعيد المرتبط أو الكبار لحسم الصعود.

وتأهل "المارد الأحمر" لهذا الدور بعد فوزه على غريمه التقليدي الزمالك، فيما تخطى سبورتنج عقبة مصر للتأمين.