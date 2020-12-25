يفضل الانتقال لهذه الأندية.. محمد صلاح يتخذ أولى خطوات الرحيل عن ليفربول

بدأ رامي عباس وكيل النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، في تنفيذ خطة رحيل " مو" عن الريدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر موقع " كالتشيو ميركاتو الإيطالي، أن وكيل محمد صلاح يعمل حاليا، لنقل النجم المصري خارج قلعة أنفيلد، في الصيف المقبل.

وأضاف الموقع، أن محمد صلاح يفضل الانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد خلال الفترة القادمة.

وأثار النجم المصري محمد صلاح الجدل خلال الأيام الماضية بشأن مستقبله مع الريدز. وقال محمد صلاح في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية" ردا على سؤال بشأن "الانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد؟ لا أحد يعلم ماذا سيحدث في المستقبل، لكن مستقبلي في يد ليفربول، أرغب في حصد الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وتحطيم جميع الأرقام القياسية في ليفربول". وأبدى الملك المصري احباطه من مدربه الألماني يورجن كلوب، بسبب عدم منحه شارة القيادة أمام ميتييلاند الدنماركي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا. كما أشار موقع "defensa central" الإسباني، إلى أن إدارة ريال مدريد بدأت المفاوضات مع ممثلي محمد صلاح، لضم النجم المصري إلى قلعة الملكي. وأضاف الموقع أن رغبة محمد صلاح هي الانتقال إلى ريال مدريد حال رحيله عن ليفربول.