دبي تهدي كريستيانو رونالدو رقم سيارة مميز.. فيديو

كشفت صحيفة اماراتية عن حصول البرتغالي كريستيانو رونالدو علي لوحة سيارة ميزة للغاية في دبي قبل انطلاق حفل جوائز جلوب سوكر بالعاصمة دبي .

وحسب صحيفة الخليج الامراتية فإن لوحة سيارة كريستاينو رونالدو تحمل رقما وحروفا مميزة ومحببة للبرتغالي وهي الرقم 7 وحرفي cr وهي تمثل شعار اللاعب الشهير.

ويتواجد اللاعب في دبي للمشاركة في حفل جوائز جلوب سوكر يوم الاحد المقبل بمشاركة عدد كبير من نجوم العالم وبرفقة اسرته .

وفي وقت سابق ، نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صورة بصحبة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

يظهر الاثنان سويًا من داخل الجيم، بعد لعبهم الرياضة على آلة الجري، وعلق كريستيانو رونالدو علي الصورة كاتبًا: "دائما يسعدني رؤيتك يا أخي".