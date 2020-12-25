الجبلاية تبحث أزمة عودة منتخب الشاطئية من السعودية مع وزارة الرياضة

طالبت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد وزارة الشباب والرياضة بضرورة حل أزمة عودة منتخب مصر للكرة الشاطئية من السعودية إلى القاهرة.

وكان مقررا عودة منتخب الكرة الشاطئية اليوم الجمعة إلى القاهرة بعدما أقامت فى مدينة ينبع خلال فعاليات المعسكر التدريبي الذى تخلله خوض مباراتين وديتين امام منتخب السعودية.

يأتي ذلك بعدما قررت السعودية تعليق حركة الطيران لمدة أسبوع لمواجهة تفشي فيروس كورونا في العالم.

ويبحث مسؤولو اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة توفير طائرة خاصة لإعادة بعثة منتخب مصر للكرة الشاطئية إلى القاهرة.

وفاز منتخب مصر للكرة الشاطئية على نظيره السعودي 1/3 في المباراة الودية الثانية التي جمعتهما اليوم في ختام معسكر منتخب مصر بالمملكة، استعدادا لكأس القارات بدبي، في فبراير 2021، ونهائيات الأمم الإفريقية بالسنغال في مايو المقبل.

سجل أهداف مصر، حسام باولو "هدفين" وهيثم عاطف هدف.

يشار إلى أن منتخب مصر قد حقق الفوز علي المنتخب السعودي أيضا، فى المباراة الودية الأولى بنتيجة 0/8 .

وسجل الأهداف الثمانية: حسام باولو (أربعة أهداف) وهدف لكل من: مصطفي سمير و مصطفي صاصا و عبدالرحمن حسن واحمد الشحات.