نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مواجهات الجولة الخامسة لمجموعة الجيزه بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الخامسة للقسم الثالث مجموعة الجيزة في الثانية والنصف من عصر السبت بإقامة 8 مباريات قوية ومرتقبه.

ومن المقرر أن يلتقي كلاً من :

1- جينيس مع الاتصالات



يستضيف فريق جينيس بقيادة محمد خميس، نظيرة فريق المصرية للاتصالات بقيادة هانى العقبي، ويدخل جينيس اللقاء في المركز السابع برصيد 7 نقاط بعد تعادله مع فريق بشتيل بهدف لمثله، بينما فريق الاتصالات متصدر المجموعة برصيد 10 نقاط بعد تعادله مع فريق الصيد بدون أهداف.



2-حلوان العام مع المعادى



يلتقي فريق حلوان العام بقيادة محمد السيد مع فريق المعادي بقيادة على صقر، ويملك حلوان نقطتين فقط، بالمركز الرابع عشر، بعد تعادله مع فريق الصف بهدف لمثله ، بينما المعادي وصيف المجموعة برصيد 9 نقاط بعد فوزه على فريق جولدى بهدفين مقابل هدف.



3- البدرشين مع القومى



يلعب فريق البدرشين بقيادة رأفت السيد مع فريق القومي بقيادة حاتم حسن، ويحتل الأول، المركز التاسع برصيد 5 نقاط بعد هزيمته من فريق العياط بثلاثة أهداف نظيفة بينما فريق القومي صاحب المركز الثالث برصيد 8 نقاط بعد تعادله مع فريق كاسكادا بهدف لمثله.



4- أبو النمرس مع بشتيل



يخوض فريق أبو النمرس بقيادة عمرو اسماعيل لقاء هام فريق بشتيل بقيادة أحمد صابر.



يدخل فريق أبو النمرس اللقاء وهو في المركز الرابع برصيد 7 نقاط بعد فوزه على فريق أوسيم برباعية نظيفة بينما فريق بشتيل صاحب المركز الثاني عشر برصيد 3 نقاط بعد تعادله مع فريق جينيس بهدف لمثله.



5- جولدى مع أوسيم



يواجه فريق جولدى بقيادة ابراهيم أبو زيد نظيرة فريق أوسيم بقيادة المدرب العام للفريق بعد استقالة مجدى بكر.



ويدخل جولدى اللقاء وهو في المركز الثامن برصيد 5 نقاط بعد هزيمته من فريق المعادي بهدفين مقابل هدف بينما يتذل فريق أوسيم

جدول المجموعة برصيد نقطة بعد هزيمته من فريق أبو النمرس برباعية نظيفة.



6- كاسكادا مع مستقبل وطن



يحل فريق مستقبل وطن بقيادة أحمد عبد الغني ضيفاً على فريق كاسكادا بقيادة محمد حسن.

ويلعب كاسكادا اللقاء وفي رصيده رصيد 6 نقاط بالمركز السادس وتعادل مؤخراً مع القومي بهدف لمثله بينما فريق مستقبل وطن في المركز العاشر برصيد 4 نقاط بعد تعادله مع فريق 6 أكتوبر بهدفين.

7-العياط مع الصيد



يلعب فريق العياط بقيادة محمد كمونه مع فريق الصيد بقيادة طارق حسن، ويدخل العياط اللقاء وهو في المركز الخامس برصيد 7 نقاط بعد فوزه على فريق البدرشين بثلاثة أهداف نظيفة بينما فريق الصيد في المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط بعد تعادله مع فريق الاتصالات بدون أهداف.

8- أكتوبر مع الصف



يواجه فريق 6 أكتوبر بقيادة عبد الستار سيد فريق الصف بقيادة سيد غريب، ويتواجد أكتوبر بالمركز الـ 15 برصيد نقطتين، فيما يملك الصف نقطتين أيضاً بالمركز الـ 13.

وشهدت الجولة الرابعة، تعادل أكتوبر مع مستقبل وطن 2-2 وتعادل الصف أمام حلوان 1-1.



ترتيب المجموعة الخامسة



1 الاتصالات 10 نقاط

2 المعادي 9 نقاط

3 القومي 8 نقاط

4 ابوالنمرس 7 نقاط

5 العياط 7 نقاط

6 كاسكادا 6 نقاط

7 جولدي 5 نقاط

8 جينيس 5 نقاط

9 البدرشين 5 نقاط

10 مستقبل وطن 4 نقاط

11 الصيد 4 نقاط

12 بشتيل 3 نقاط

13 الصف 2 نقطة

14 حلوان العام 2 نقطة

15 اكتوبر 2 نقطة

16 أوسيم نقطة