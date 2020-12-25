هدف الأهلي والزمالك.. الجونة يحدد مطالبه لبيع والتر بواليا

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أحمد جودة - القاهرة - حدد مسؤولي الجونة مطالبهم بشأن الموافقة على رحيل المهاجم الزامبي والتر بواليا مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الساحلي، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الشتوية.

مطالب الجونة لبيع والتا بواليا

وطلب مسؤولو الجونة الحصول على 2 مليون دولار، لبيع المهاجم الزامبي والتا بواليا فى ظل امتلاكه العديد من العروض على رأسها الأهلي والزمالك.

ويرغب مسؤولو النادي الأهلي في الحصول على خدمات الاعب والتا بواليا مهاجم الجونة في الميركاتو الشتوي المقبل بعدما رحب المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني بفكرة ضمه.

وفي نفس السياق دخل مسؤولو الزمالك في مفاوضات قوية مع إدارة الجونة بشأن الحصول على خدمات النجم الزامبي والتا بواليا خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الشتوية.