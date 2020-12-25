نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد مباراتي دور نصف نهائي بطولة كأس الرابطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، عن موعد مباراتي دور نصف نهائي بطولة كأس الرابطة، والتي تجمع بين توتنهام وبرينتفورد، وعلى الجانب الآخر مانشستر يونايند ومانشستر سيتي.

وتقرر أن تقام مباراة توتنهام أمام برينتفورد، يوم الثلاثاء المقبل الموافق الخامس من شهر يناير المقبل، عند الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

في المقابل، يلعب ديربي مانشستر بين السيتي ونظيره يونايتد، في تمام الساعة العاشرة إلا الربع من مساء الأربعاء الموافق السادس من شهر يناير المقبل.

جدير بالذكر أن الفرق الأربع إلى الدور نصف النهائي، بعد تفوق مانشستر سيتي على نظيره أرسنال، بينما فاز يونايتد على إيفرتون، وأطاح توتنهام بنظيره ستوك سيتي، فيما فاز برينتفورد على نيوكاسل، في منافسات الدور ربع النهائي والذي أقيم يومي أمس وأول أمس.