نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفقة تبادلية مرتقبة بين إنتر ميلان ومانشستر يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إيطالية أن إنتر ميلان الإيطالي يرغب في الاستفادة من رحيل نجمه الدنماركي كريستيان إريكسن في يناير المقبل بعقد صفقة تبادلية.

وأشار موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي إلى أن بيبي ماروتا المدير التنفيذي لإنتر ميلان أكد أنه تم الاستقرار على رحيل كريستيان إريكسن في يناير المقبل.

وأفاد الموقع الإيطالي بأن إنتر ميلان يدرس استخدام اسم إريكسن في عقد صفقة تبادلية والتعاقد مع لاعب وسط آخر على مستوى كبير.

وأكد الموقع الإيطالي أن إنتر ميلان وضع عدة بدائل أهمهما لياندرو باريديس نجم باريس سان جيرمان وجرانيت تشاكا نجم آرسنال إلا أن أنطونيو كونتي المدير الفني للنيراتزوري يحلم بالتعاقد مع دوني فان دي بيك نجم مانشستر يونايتد.

وألمح الموقع الإيطالي أن دي بيك لا يشارك أساسيًا في تشكيلة النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد في ظل وجود الثنائي بول بوجبا وبرونو فرنانديز.

وأوضح الموقع الإيطالي أن إنتر ميلان يخطط لعرض إريكسن على مانشستر يونايتد مقابل الحصول على دي بيك في يناير المقبل.

ونوه الموقع الإيطالي أن إنتر ميلان يمني نفسه بقبول مانشستر يونايتد لتلك الصفقة خصوصا أن إريكسن كان ضمن أولوياته عندما كان لاعبًا في صفوف توتنهام.