مدرب حرس الحدود: زيادة قوائم الأندية إلى 35 يضر بصغار فرق الدورى فنيا

أكد محمد حليم المدير الفني لفريق حرس الحدود أن زيادة قوائم أندية الدورى الممتاز إلى ٣٥ لاعبا يتسبب فى الضرر الفني للفرق الصغيرة.

كانت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد أعلنت عن زيادة قوائم أندية الدورى المصرى من ٣٠ لاعبا إلى ٣٥ لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وقال مدرب حرس الحدود فى تصريحات خاصة لصدى البلد: القرار الصادر بزيادة قوائم الأندية إلى ٣٥ لاعبا يصب فى صالح الأندية الكبيرة لاسيما وأن اى نادي لن يترك لاعب جيد فى انتقالات يناير المقبلة الا نظير أموال طائلة.

تابع : الأندية الكبيرة باتباعها سياسة شراء اللاعبين ترضى غرور الأندية الصغيرة التى تتخلى عن أى لاعب فى ظل معاناة العديد من الأندية بالوقت الراهن.

أضاف : الأندية الكبيرة مثل الاهلي والزمالك وبيراميدز هى المستفيدة من القرار ونظيرتها الصغيرة هى المتضررة والتى تلجأ إلى بيع لاعبيها من أجل إيجاد مواردها وذلك لمواجهة الأعباء المالية وسد العجز لديها وذلك الضرر أيضا يعتبر فنيا فى المقام الاول.

يذكر أن اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها الأول الذي عقد اليوم برئاسة المهندس أحمد مجاهد مايلي:

أولا: تعديل مواعيد القيد من 1 يناير 2021 إلى 31 يناير 2021.

ثانيا: إضافة خمسة لاعبين لكل ناد في قائمة الفريق الأول مع فتح باب الإعارات لمواجهة الظروف الاستثنائية بتفشي فيروس كورونا.

ثالثا: الاكتفاء بدور واحد فقط لمسابقات الناشئين والبراعم باستثناء بطولات الجمهورية.

رابعا: صرف المستحقات المالية للحكام كاملة حتى نهاية الموسم السابق 19-2020.

خامسا: ايقاف سفر جميع الفرق الرياضية حتى اشعار آخر والاعتذار عن عدم المشاركة في أي بطولات ودية خلال الفترة المقبلة.

سادسا: ارجاء تشكيل جهازي المنتخبين مواليد 2003 و 2006 إلى الجلسة المقبلة بعد دراسة السير الذاتية للمرشحين.

سابعا: تكليف الدكتور مصطفى عزام بعرض موقف مشروع مركز المنتخبات الوطنية على اللجنة في اجتماعها المقبل.

ثامنا: نظرا لاقتراب الاحتفال بمئوية الاتحاد المصري لكرة القدم خلال عام 2021 ، تقرر تشكيل لجان الخاصة بذلك لضمان خروج الاحتفال بالشكل الذي يليق وعراقة وتاريخ الاتحاد المصري.

تاسعا: تكليف السيد وليد العطار المدير التنفيذي بعرض الهيكلة الإدارية للاتحاد خلال الاجتماع المقبل.