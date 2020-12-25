نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يتفق على تجديد عقد نجم الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك غلق ملف التجديد لنجم القلعة البيضاء حيث تم الاتفاق على كافة البنود في العقد الجديد مع اللاعب.

وفي تصريحات أدلى بها حسين السيد رئيس اللجنة التنفيذية أكد أن ملف التجديد ليوسف إبراهيم أوباما تم الإنتهاء منه تماماً بعد الجلسة التي جمعت اللجنة ووكيل اللاعب.

وتم الاتفاق بين الطرفين على البنود الجديدة التي تضمنت تقدير اللاعب مالياً وهو ما جعله يبدي مرونة كبيرة في الموافقة على تفاصيل نادي الزمالك.