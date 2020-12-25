الرياضة

وكيل صلاح يباشر خطة الرحيل عن ليفربول

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أحمد جودة - القاهرة - يلعب رامي عباس وكيل محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي دور حاسم في تحديد مستقبل الدولي المصري مع الريدز.

وكان صلاح قد أدلى خلال الفترة القليلة الماضية بتصريحات لوسائل الاعلام الإسبانية أكد خلالها أنه منفتح بشأن الانضمام لريال مدريد أو برشلونة.

في الوقت الذي أكد فيه موقع كالتشيو ميركاتو أن صلاح لا ينوي تجديد عقده مع الريدز والذي ينتهي بنهاية عام 2023 ما يعني زيادة الضغط على نايده للقبول بأي عرض مغر.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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