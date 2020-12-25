نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل صلاح يباشر خطة الرحيل عن ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلعب رامي عباس وكيل محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي دور حاسم في تحديد مستقبل الدولي المصري مع الريدز.

وكان صلاح قد أدلى خلال الفترة القليلة الماضية بتصريحات لوسائل الاعلام الإسبانية أكد خلالها أنه منفتح بشأن الانضمام لريال مدريد أو برشلونة.

في الوقت الذي أكد فيه موقع كالتشيو ميركاتو أن صلاح لا ينوي تجديد عقده مع الريدز والذي ينتهي بنهاية عام 2023 ما يعني زيادة الضغط على نايده للقبول بأي عرض مغر.