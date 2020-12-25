بعد إقالة توماس توخيل.. بوتشينو يقترب من تدريب باريس سان جيرمان

كشفت صحيفة الاندبندنت البريطانية عن تحركات إدارة باريس سان جيرمان للتعاقد مع مدير فني جديد للفريق الاول لكرة القدم بعد إقالة توماس توخيل مساء أمس بسبب النتائج السلبية .
وأكدت صحيفة الاندبنديت أن باريس سان جيرمان فتح خط مفاوضات قوي مع الارجنتيني ماوريسيو بوتشينو المدير الفني السابق لفريق توتنهام لتولي مهمة فريق العاصمة الفرنسية .
وأشارت إلى أن هناك موافقة مبدئية من بوتشينو لتولى مهمة باريس سان جيرمان والعودة للتدريب بعد غياب دام قرابة السنة عد إقالته من تدريب توتنهام .
وحسب تقرير الصحيفة فإن بوتشينو عبر عن حبه للنادي ومدينة باريس مما يقرب المسافات بينهما وذلك خلال المفاوضات مع مسؤولي سان جيرمان
وكان ماوريسيو لاعبا في نادي باريس سان جيرمان خلال الفترة من 2000 وحتى 2003 وشارك في 70 مباراة وسجل اربعة أهداف حينما كان لاعبا
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