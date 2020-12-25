وتغزلت الصحيفة البريطانية في محمد صلاح، حيث قالت أنه نادرا ما يوجد لاعب كرة قدم يجمع بين الموهبة والسعادة في نفس الوقت
وأضافت الصحيفة، أن محمد صلاح يلعب بابتسامة طوال الوقت، كما أنه أفضل لاعب على الإطلاق جاء من خارج الدوري الإنجليزي لإثبات نفسه".
وجاءت تشكيلة ميرور المثالية للدوري الإنجليزي عن عام 2020 كالتالي:
حراسة المرمى: إيمليانو مارتينيز
خط الوسط : ريس جيمس - كونر كوادي - فان دايك - روبرتسون.
خط الوسط: جاك جريليش - برونو فرنانديز - كيفين دي بروينز
خط الهجوم: محمد صلاح - جيمي فاردي - هيونج سون.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر يجمع بين الموهبة والسعادة.. محمد صلاح على رأس التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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