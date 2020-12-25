النقاز: جماهير الزمالك تعتبرني لاعبا مصريا وأتوقع استمرار ساسي في مصر

أكد الدولي التونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق والترجي الحالي، أن أزمته كانت مع مجلس إدارة القلعة البيضاء السابق، وليس الجماهير.

وقال حمدي النقاز، في تصريحات لبرنامج اللعيب المذاع عبر فضائية إم بي سي مصر:" قدمت مستوى جيد خلال تواجدي مع الزمالك، والآن أركز مع الترجي للظهور بأفضل شكل ممكن".

وتابع:" مشكلتي كانت مع الإدارة السابقة للزمالك التي لم تعاملني بشكل جيد، سواء على المستوى المادي أو النفسي".

وأضاف النقاز:" ليس لدي أي مشكلة مع جماهير الزمالك، جماهير الزمالك كانت تعتبرني لاعب مصري وليس تونسي، ولي أصدقاء زملكاوية حتى الآن، سواء جماهير أو لاعبين.

وعن مصير مواطنه ساسي مع الزمالك، قال النقاز:" لا أعتقد أن فرجاني ساسي سيغادر الزمالك، هو يسير بشكل جيد وجماهير الزمالك تحبه".