أكد الدولي التونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق والترجي الحالي، أن أزمته كانت مع مجلس إدارة القلعة البيضاء السابق، وليس الجماهير.وقال حمدي النقاز، في تصريحات لبرنامج اللعيب المذاع عبر فضائية إم بي سي مصر:" قدمت مستوى جيد خلال تواجدي مع الزمالك، والآن أركز مع الترجي للظهور بأفضل شكل ممكن".
وتابع:" مشكلتي كانت مع الإدارة السابقة للزمالك التي لم تعاملني بشكل جيد، سواء على المستوى المادي أو النفسي".
وأضاف النقاز:" ليس لدي أي مشكلة مع جماهير الزمالك، جماهير الزمالك كانت تعتبرني لاعب مصري وليس تونسي، ولي أصدقاء زملكاوية حتى الآن، سواء جماهير أو لاعبين.
وعن مصير مواطنه ساسي مع الزمالك، قال النقاز:" لا أعتقد أن فرجاني ساسي سيغادر الزمالك، هو يسير بشكل جيد وجماهير الزمالك تحبه".
كان حمدي النقاز رحل عن الزمالك منتصف الموسم الماضي ، لعدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة الأمر الذي جعل محامي اللاعب يقدم شكوى رسمية ضد النادي الأبيض لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ليحصل بعدها على حكم بفرض عقوبة مادية ضد الزمالك تقدر بمليون و250 ألف دولار.
جدير بالذكر أن النقاز انتقل إلى صفوف الزمالك في يناير 2018 قادمًا من صفوف النجم الساحلي ليحقق مع الفريق الأبيض بطولة كأس مصر في مناسبتين بجانب تحقيق لقب الكونفدرالية الأفريقية في النسخة الماضية على حساب نهضة بركان المغربي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النقاز: جماهير الزمالك تعتبرني لاعبا مصريا وأتوقع استمرار ساسي في مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.