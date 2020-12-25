مانشستر سيتي يعلن إصابة كايل ووكر وخيسوس بفيروس كورونا

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي إصابة الثنائي كايل ووكر وجابيريل خيسوس بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وذكر نادي مانشستر سيتي في بيان رسمي، أن الفحوصات الطبية، أثبتت إصابة ووكر وخيسوس بفيروس كورونا، بالإضافة إلى إثنين موظفي من النادي".

وأضاف بيان النادي، أن الرباعي المصاب بفيروس كورونا سوف يخضع للعزل الصحي وفقا للبروتوكول الطبي.

وتمنى مانشستر سيتي الشفاء العاجل للمصابين خلال فترة أعياد الميلاد.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة نيوكاسل غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 15، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثامن في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة.